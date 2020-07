SVI BRUJE O MILJANINOJ TRUDNOĆI, a sad su Kulićeva i Zola na rođendanu malog Željka progovorili o PRINOVI! (FOTO+VIDEO)

Željko će dobiti brata ili sestru?

Porodica Kulić danas u dvorištu svoje porodične kuće u Nišu proslavlja drugi rođendan Miljaninog sina Željka, a naša ekipa je na licu mesta.

Budući da od trenutka kada se Miljana uključila u emisiju ''Zadruga - Narod pita'' i otkrila da sumnja da je ponovo u drugom stanju, mediji ne prestaju da bruje o njenoj trudnoći, odmah smo pitali Kulićevu i njenog partnera da li je istina da će postati roditelji.

- Još ne možemo ništa 100% da kažemo, ne možemo ništa da preciziramo, a i imamo loše iskustvo od prošlog puta. Da li će se desiti to za godinu, dve ili što pre, ne mogu da kažem, ali radimo na tome i želimo to. Nećemo ništa da baksuziramo i malerišemo -rekao je Zola za Pink.rs.

- Ja bih sada više volela da se Zola osamostali, da on zaradi nešto u životu, jer je on sposoban. I te kako je sposoban, zna da se posvađa sa mnom, da me spusti... Ne bih želela da ja budem stub porodice, već jedno dete čuvam sama, bez oca. Volela bih da Zola i ja počnemo neki zajednički posao jednog dana, na primer to može da bude ''Taxi Miksi'' - poručila je Miljana za naš portal i otkrila šta su ona i Zola kupili Željku za rođendan, ali i kako se sada slažu.

- Slažemo se, imamo i neke sitne svađe, ali se brzo pomirimo. Zola je jednom na klupi spavao ceo dan i noć i nije hteo iz inata da se vrati. Željku smo kupili tobogan, klackalicu i ljuljašku - otkrila je Kulićeva.

U nastavku pogledajte ceo intervju sa Miljanom i Zolom:

Autor: N. V. ; M.K.