"Stefan je moja bleda i NEZAHVALNA KOPIJA!" Osman nije poštedeo ni svog sina, pa ga JAVNO SPUSTIO! ŽESTOKO! (FOTO)

Nikome ne ostaje dužan.

Neretko Stefana Karića prozovu upravo zbog objava njegovog oca, Osmana Karića. On gotovo uvek ima interesantan komentar na situacije, a Stefan je nedavno priznao da mu to nekada i zasmeta, ali da ne zna kako da to reši.

Naravno, Osman mu nije ostao dužan, pa ni svog sina nije poštedeo komentara.

Evo, recimo za početak da počneš da govoriš istinu! Tucite decu kada počnu da liče da poštara, a da lažu kao komšija pecaroš, u suprotnom će da budu vaša bleda i nezahvalna kopija - objava je Stefanovog oca.

Autor: M.I.