KAO JAJE JAJETU! Voditelj Pinka našao svog dvojnika, a u tome su mu pomogli ONI! SVETSKI JE POZNAT, a sličnost je neverovatna! (FOTO)

Jedna stvar će vas posebno oduševiti!

Kažu da u svetu svako ima svog dvojnika i da negde na ovoj planeti postoji jedna osoba, a možda i više njih, koje neodoljivo podsećaju na nas. Urednik zabave na portalu Pink.rs i voditelj "Zadruge" Darko Tanasijević je pronašao svog i to zahvaljujući tviterašima!

Naime, Darko je u poslednje vreme postao veoma aktivan na društvenoj mreži Tviter, gde konstantno komunicira sa tviterašima, a tvitove nekih od njih čak i pročita u emisijama "Zadruga - Narod pita" i to veoma često nasmeje gledaoce, ali kada postave nezgodna pitanja njegovim gostima, onda im nije svejedno. No, pored toga, oni su Darku nekoliko puta do sada poslali da veoma liči na portugalskog fudbalera Bruna Fernandesa.

Ono što je zanimljivo jeste činjenica da je Bruno čak isto godište kao i Darko, to je to što su dvojnici još više dalo na značaju.

Autor: N.V.