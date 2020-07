IZNENADIĆE SE KAD IM STIGNU TUŽBE: Marko Miljković otkrio da će sudski goniti neke zadrugare, pa progovorio o skandalu sa Gagijem! (FOTO)

Uključio se uživo u emisiju "Amnezija" na Pink radiju.

Sreda popodne rezervisana je za radio emisju "Amnezija" koju vodi i uređuje Bora Santana, a podršku mu je u studiju pružila i devojka Milica Kemez. U program uživo uključili su i Marka Miljkovića, koji je otkrio i da je podneo tužbe protiv nekih zadrugara.

O LUNI I NJIHOVOJ VEZI

Odmaramo se koliko možemo, imamo dosta obaveza. Ali generalno odmaramo, bićemo top za par nedelja. Mi kad se tagujemo negde, prođu ljudi po 20, 30 kilometra i naruše nam taj naš mir. Zato izbegavamo lokacije. Ali uspeli su tako neki koji su bili uporni.

O MARKU ĐEDOVIĆU

Ne gledam emisije, po portalima ignorišem, nek radi ko šta hoće, svako ima slobodu, ali će i odgovarati za svoje postupke da l pred Bogom ili ljudima. Što se tiče Marka Miljkovića, rijaliti je gotov, ja povlačim poteze koje hoću, dajem pažnju ljudima kojima treba. Gledam svoja posla i uživam u životu. Možda i opletem po nekom, možda i ne, suviše su neki ljudi sićušni da bi dobili komentar.

TUŽBE

Tužili su advokati dok sam ja bio tamo, ali neću ovako da otkrivam, više volim da imaju zabezeknute face kad im se pojave na vratima. Tuženi jesu neki i to će ići glatko, što se mene tiče, bez mog pojavljivanja, treba neki da odgovaraju na budalaštine. Ja sam stopirao neke, ali nema veze, neću da otkrivam ništa. Mnogo tužbi mi je advokat rekao da možemo da pokrenemo i da dobijemo u kratkom roku.

O GAGIJU

Komentarišem to tako da se ja držim normalne slike koju je prikazao proteklih meseci. Ta slika od ranije me ne zanima, tako da uopšte nemam problem sa lošim komentarom. Od bilo koga, ne samo od Gagija. Znam ja da on u početku nije bio, ne verujem da je pričao za te nedozvoljene supstance, to ti admini možda, ali bio je rezervisan od mene u početku, ali tad me nije upoznao, kad jeste, on je dobio kristalno čistu sliku Marka Miljkovića.

Autor: N.V.