NAPALI GA LUNINI FANOVI! Ša priznao kakve poruke dobija, nakon što je otkrio da ga je Đoganijeva otpratila sa Instagrama, a onda Kiju KOVAO U ZVEZDE!

Sve priznao u radio-emisiji ''Amnezija''.

Reper i bivši učesnik ''Zadruge'' Nenad Aleksić Ša uključio se ovog popodneva u mnogima omiljenu radio-emisiju ''Amnezija'' koju vodi Bora Santana, a danas uz asistenciju svoje devojke Milice Kemez.

Tom prilikom, Ša je otkrio da se našao na meti fanova Lune Đogani, koji mu šalju nimalo prijatne poruke na društvenim mrežama, nakon što je u emisiji ''Amidži šou'' otkrio da ga je ona otpratila sa Instagrama. Takođe, Ša je pohvalio Luninu ljutu rivalku, popularnu pevačicu i pobednicu ''Zadruge 1'' Kiju Kockar, sa kojom je nedavno snimio duetsku pesmu pod nazivom ''Pazi flow''.

- Malopre čitam poruke od njenih fanova. Ne biste verovali. Nemam ništa protiv nje, iako me je otpratila. Nisam se smorio, ali kapirao sam da smo okej, pa mi je bilo malo čudno. Video sam Kiju kao nekog ko može da pokida na ovoj pesmi i to je to. Zgotivili smo se, zbližili u ''Zadruzi''. Ja Kiju gotivim, a sa Lunom nije došlo ni do kakve svađe, ja se u te svađe fanove ne mešam, ja volim pesmu, i to je to - otkrio je Ša.

Autor: M.K.