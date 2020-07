''MOGU DA BUDEM I STROG I ZABAVAN'' Darko Tanasijević otkrio na šta je posebno ponosan kod sebe, pa priznao kog bivšeg zadrugara bi voleo da vidi u ZADRUZI 4: U isto vreme mi je bio i zanimljiv i nervirao me! (FOTO)

Šarmantni voditelj rijaliti programa progovorio o svojoj karijeri, ali i o pojedinim učesnicima prethodne sezone.

Popularno Pinkovo lice, voditelj najglednijeg rijalitija na našim prostorima ''Zadruga'' i urednik zabave na portalu Pink.rs Darko Tanasijević uključio se uživo u radio-emisiju ''Amnezija'' i tom prilikom sa Borom Santanom razgovarao o svom dosadašnjem radu na najzahtevnijem projektu televizije Pink.

- Često mi je bilo teško, jer ukoliko želite da se bavite ovim poslom, morate da pratite 24 časa sve šta se dešava unutra. Živeo sam vaše živote, iako me nekad niste videli. Kad radiš ono što voliš to nije posao, nego zadovoljstvo. Nije bilo neprijatnih situacija, ima ih nekad na durštvenim mrežama, ali sam oguglao, trudim se da tome ne pridajem neki značaj. Apelovao bih na to da ne podržavam psovanje, vređanje, klevetanje i tako neke stvari koje nisu okej - rekao je Darko na početku, pa otkrio na koju stranu svoje ličnosti je posebno ponosan, a koja mu je mnogo pomogla u karijeri.

- To je jedna od mojih boljih stvari, znam da se transformišem. Znam da budem i strog i zabavan, znam da se kao kameleon iz jedne uloge prebacim u drugu - rekao je Darko i otkrio kako se slaže sa ostalim kolegama sa kojima vodi popularni rijaliti program.

- Nisam osetio sujetu, mi funkcionišemo kao jedan tim. Dušica ima svoj fazon, Milan nešto drugačije, Amidžić i Maca isto nešto drugačije... Ja sam opet drugačiji od njih i to je super. Nekom neko više prija, neko manje. Ponosan sam što radim u takvom timu, ja sam tu kao neko pile koje uči. Uz njih mogu da učim i da napredujem i da pokupim ono najbolje od svih - kaže voditelj i otkriva ko mu je bio osebno zanimljiv u ''Zadruzi 3'', ali i koga bi od njih voleo da vidi u četvrtoj sezoni.

- Meni su ove godine bile interesantne novajlije. Na primer Ermina Pašović mi je bila interesantna, ali mi nije bila favorit. Sve što je ona radila, za mene kao gledaoca je bilo zabavno. Lepi Mića mi je uvek interesantan. Bila mi je urnebesna priča oko Brendona i Orozovića. Kao i ti Boro, kao neko ko diže atmosferu. Čak si mi interesantan i smešan i kad ti dođe ona žuta minuta. Janjuš je sve do jednog trenutka bio zanimljiv, ali bio je interesantan. Svi ste me nervirali kad nećete da odgovorite na pitanje. Edo mi je bio u isto vreme i zanimljiv i nervirao me je. Ja bih voleo da ga vidim i u sledećoj sezoni.

Autor: M.K.