Majke nikad nisu same u svojim mislima. Majka uvek mora razmisliti dvaput, jednom za sebe i jednom za svoje dete. Majka razume ono što dete nije izgovorilo. Kada ste bili bebe i na pedalj od mene, pokrivala sam vas ćebadima da vas ugreju u hladnim noćima. Sada kada ste daleko od mene, sklapam ruke i pokrivam vas svojim molitvama. 👩‍👦‍👦🙇‍♀️😪 #tanjasavic #ljubav #majka #sons #love