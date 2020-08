"NIJE SRAMOTA OKOPAVATI KROMPIR!" Tijana Dapčević šokirala javnost svojom novom objavom na Instagramu!

View this post on Instagram

Krompir.... I, šta sad?⁣ Nije me mrzelo, skrolovala sam do 21. avgusta 2012. godine, samo da bih našla ovu fotku.⁣ ⁣ Ne bavimo se umetnošću zato što nas je sramota da okopavamo krompir ili da ne isprljamo ruke i haljinu, nego zato što to volimo.⁣ ⁣ Ja muziku ne volim, ja je dišem. Ne mogu bez nje, ja u svemu i svakome prvo čujem zvuk. Ni na jedan svoj koncert nisam otišla sa stavom “aj da završim ovo, pa da idem”. Nisam ja došla ništa da završim, nego da započnem žurku. Da vidim svaku vašu reakciju, da pevamo zajedno. Posao mi je da vama bude lepo ta dva sata.Kad je vama lepo, ja dobijam energiju kojom bih mogla da pomerim planetu, eto tako se osećam.⁣ ⁣ Volim i sve one delove ovog posla koje vi ne vidite, a ovde sad nema dovoljno mesta da vam sve to ispričam, ali to sada nije ni važno.⁣ ⁣ Važno je da svi odaberu da rade u životu ono što rade najbolje.⁣ ⁣ Važno je da poštujete i automehaničara, zubara, vodoinstalatera, poljoprivrednika, kasirku itd. zato što je svaki posao važan za društvo. I umetnost je važna, verujte da bi svet izgledao mnogo drugačije da nema muzike, filma, knjiga, slika, fotografije...⁣ ⁣ Važno je da poštujemo svaki posao kojim je neko rešio da se bavi. Ili nije, ali je njegova trenutna situacija to “rešila” umesto njega, pa se snalazi kako može dok ne bude mogao da radi ono što voli.⁣ ⁣ Niko vas ne sprečava da se bavite muzikom (što se i vidi po tome šta je u trendingu), niko vas ne sprečava da budete na televiziji, imate puno pravo da radite šta god hoćete... samo je šteta da to pravo iskoristite da okopavate tuđe živote i sejete zavist i likovanje nad time što neko zbog trenutne situacije nema posla.⁣ ⁣ Svi smo na istoj planeti, svi smo u istoj situaciji, zaista nema potrebe dodavati nove viruse u društvo, mislim da nam je ovaj trenutni sasvim dovoljan.