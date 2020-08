SVAĐA ANE I RASTE DOSTIGLA VRHUNAC! Pevačica plakala, a onda je morao da se umeša njen brat, evo šta se dogodilo!

Sada su uspeli da uspostave korektne odnose zbog naslednice Tare.

Ana Nikolić i Stefan Đurić Rasta posle godinu i tri meseca braka rešili su da na isti stave tačku. Kao razlozi za to tada su navođeni različitie navike i karakteri, a sada je otkriveno da je došlo i do velike svađe među supružnicima u kojoj je pokušao da posreduje Anin brat i njihov menadžer Marko Nikolić. Međutim, do pomirenja nije došlo već samo do prekida saradnje Raste i Marka.

Bivši supružnici Ana Nikolić i Stefan Đurić Rasta nakon razvoda nisu ostali u najboljim odnosima, a kako saznajemo, nakon jedne od svađa pevačicama je u suzama pozvala brata.

Rasta i Ana neko vreme nisu mogli da pronađu zajednički jezik. Svađe su im bile učestale, a jednog dana je sve kulminiralo. Imali su žustru raspravu preko telefona, a nakon što su pale teške reči, Ana je briznula u plač. Bilo joj je jako teško i pozvala je svoje najbliže kako bi im ispričala šta se dogodilo. Među prvima koje je okrenula je upravo njen brat Marko - otkriva izvor i dodaje:

Marko je bio povređen kad je shvatio da mu je sestra u suzama, odreagovao je kao što bi svaki brat. Iako se do tog trenutka nije mešao u svađe sestre i bivšeg zeta, rešio je da pozove Rastu pa da pokuša da raspravi sve što se desilo. Rekao mu je i da sestru više ne želi da vidi ni da čuje kako plače, te pokušao da premosti taj jaz među njima. Ipak, to nije tako dobro prošlo, a Rasta je nakon dugo godina saradnje rešio da prekine saradnju sa Markom, koji je bio deo njegovog tima, zapravo mu je bio menadžer. Istog trenutka su preko telefona došli do te odluke jer su bili svesni da će privatne stvari uticati na njihov poslovni odnos.

U prilog ovoj priči da su poslovni odnos Marko i Rasta raskinuli zbog nesuglasica koje su imali govori i reperova izjava na Instagramu, kojom je objasnio kako poslovno više neće sarađivati sa Aninim bratom.

Jedno važno obaveštenje. Posle duge i nadasve uspešne saradnje, a i dalje u istom takvom duhu na mesto tur-menadžera neće biti Marko Nikolić. Zbog porodično-privatnih razloga, a dalje sve u svrhu boljeg funkcionisanja Raste i “Balkatona” kao brenda - napisao je Stefan na društvenoj mreži u maju ove godine.

Rasto i Marko su nakon prekida poslovne saradnje spustili loptu i nastavili da komuniciraju koliko je neophodno, a i bivši supružnici su uspeli da izgrade normalan odnos zbog ćerke Tare.

Rasta se trudi da poljuljan odnos koji ima sa pevačicom ne utiče na njegov odnos sa ćerkom, a i Ani je naslednica najvažnija, zato i ne pravi problem da je Rasta viđa kada god to oboje požele. Kako su i Ana i Rasta zauzeti, unajmili su dadilje, te kad je naslednica kod njih, imaju pomoć ukoliko im zatreba - zaključio je izvor.

Podsećamo, i Ana je krajem prošle godine prekinula saradnju sa rođenim bratom koji je bio i njen menadžer godinama. Pevačicinu karijeru sada vodi menadžerski tim iz Švajcarske.

Autor: Pink.rs