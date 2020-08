NISU BILI U DOBRIM ODNOSIMA! Oglasila se Sanja Doležal povodom smrti Rajka Dujmića! Izjavila saučešće porodici, pa ovo poručila! (FOTO)

Povodom smrti Rajka Dujmića, koji je danas preminuo od posledica saobraćajne nesreće u 66. godini, oglasila se i Sanja Doležal. Vest o njegovoj smrti veoma ju je potresla, iako nisu bili u dobrim odnosima.

Rajko Dujmić svojevremeno je ispričao kako nije imao prilike da često viđa svog sina Tina. On je, naime, živeo sa majkom Vesnom i očuhom u Španiji, te bi se viđali samo leti i po 20 dana godišnje.

Od muzičara Novih fosila oprostile su se i kolege iz grupa Prljavo kazalište i Parni valjak. Rajko je inače imao veoma buran život.

Milena!

Rajko je pre desetak godina otkrio kako je nastala čuvena "Milena", te istakao kako je protekao njihov emotivni susret na jednom od njegovih nastupa, koji se dogodio mnogo kasnije kada je ona već bila udata i dobila decu. "Milena je danas udata i ima dvoje dece. Ona je Makedonka, iz Negotina na Vardaru. Upoznali smo se u Herceg Novom i Bog zna kako smo razgovarali i dogovarali do tri ujutru. Onda je ispratim do sobe i ispred vrata joj kažem - ti ćeš završiti u pesmi. Ona meni kaže - ti to svakoj govoriš. Kažem joj - videćeš. Ne odem sa njom u sobu, okrenem se i odem" - rekao je tada Rajko.