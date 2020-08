Privatni avion za Bobana Rajovića da bi pevao u Budvi! Pevač napravio lom na nastupu, a sad uživa za sve pare! (VIDEO)

Boban Rajović otputovao je u Crnu Goru privatnim avionom kako bi dva vikenda zaredom mogao da peva u najpoznatijem budvanskom lokalu.

Prvi od njih imao je u subotu koja je za nama, dok naredni ima za vikend koji dolazi, a privatni avion organizovan je pošto je to bio jedini način da pevač dođe na primorje, jer redovnih letova iz Srbije još uvek nema.

- On je pevao na otvaranju lokala, pre nekih mesec i po dana i tada je bilo krcato. Vlasnik je zbog interesovanja odmah zakazao novi termin, ali je isti prvobitno pomeren zbog situacije u Crnoj Gori. Međutim, čim je doneta odluka da ponovo može da se radi, organizovan je privatni let koji je njega i njegove muzičare "prebacio" do primorja. Zna se koja je cena privatnog leta, ali očigledno im se isplatilo - kaže izvor.

Kako objašnjava, pre dolaska u Crnu Goru ispoštovana je procedura i uslov da bi se uopšte ušlo - cela ekipa morala je da se testira na korona virus.

- Boban i članovi benda sa kojima je došao kod sebe su morali da imaju negativan PCR test na korona virus, što su i ispoštovali - dodaje izvor.

Ovako je bilo na Rajovićevom prošlom nastupu u lokalu u kojem je sada ponovo pevao:

Autor: M.K.