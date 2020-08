Ne beži ni od motike!

Pevačica Nina Badrić nedavno se požalila na finansijsku krizu zbog pandemije korona virusa, posle čega su putem društvenih mreža usledili pozivi da okopava krompir, kako bi zaradila novac. Na stranu koleginice sada su stale i pojedine srpske pevačice, koje navode da ih ne bi bilo sramota da obavljaju bilo koji pošten posao.

Teodora Džehverović navela je da njoj kopanje krompira nije strano.

- Moj životni san je bio da postanem pevačica, hvala Bogu to se ostvarilo, pa to i radim, ali da se ne bavim ovim poslom verovatno bih imala svoj plan B. Šta je to - ne znam, ali ako bude bilo potrebe da razmišljam o tome, naravno da ću se upustiti u to. Nemam nikakav problem, osoba sam koja je radila i stavljala novac sa strane, nisam se bahanalisala, tako da za sada mogu da živim normalno i nadam se najboljem. Ako dođe do nekog drugog posla, ne znam šta će život nanese i šta će sve da se desi nakon ovoga, ali opet kažem, nije me sramota da radim bilo šta što je normalno, kao što je kopanje krompira. Kopala sam krompir sa mamom i čistila kao mala, jer smo imali baštu, meni to sve nije novo niti čudno. Mnogi ljudi imaju problem, ali ja se ne žalim, niti želim da pravim žtvu od sebe, želim da svi budemo zdravi i da se ovo završi što pre - rekla je Teodora.

Sa mladom pevačicom slaže se i njena starija koleginica Goca Božinovska.

- Ja sam i kopala krompir i uživala u luksuzu. Ne stidim se toga što sam radna. Ko je ta žena što je zvala Ninu, neka mi se javi i vrlo rado ću otići da joj pomognem da vadi krompir - rekla je Božinovska za pomenuti medij.

Autor: M.K.