NA UDARU FANOVA IVE I FILIPA: Bivša zadrugarka se odmah oglasila, pa svima ZAPUŠILA USTA i poslala jasnu poruku: On samo troši novac... (FOTO)

Samo jedno uključenje i napravila je veliki haos!

Bivša zadrugarka i Pinkova zvezda Miroslava Mima Živković imala je uključenje u radio-emisiji ,,Amnezija" kod Bore Santane, te je tom prilikom prokomentarisala rijaliti ljubavne parove.

Naime, Mima je istakla da jedino kao uspešnu vezu vidi romansu Milice Kemez i Bore Santane, zbog čega je odmah bila prinuđena da se oglasi i na društvenoj mreži Instagram. Naime, Živkovićevu su napali fanovi Ive Grgurić i Filipa Đukića, o kojima je iznela surovo mišljenje.

- Eto, jedno uključenje i moj komentar i odmah paljba poruke. Bora me je pitao za parove, a ja sam ljudi surovo iskrena. Samo sam odgovorila na pitanje. Verujem u Milicu i Boru, jer imaju svoja zanimanja, sposobni su, rođeni su za umetnost i za biznis, a i to je potrebno da bi par uspeo. Tako da verujem u njih. Što se Ive i Filipa tiče, neka budu do kraja života zajedno, ali za uspešnu vezu nije dobro samo trošiti novac, zato sam rekla kao komentator sa druge strane, da bi Filip trebao da pokrene već neki biznid i da malo manje troši. Jer kad nestane para, ide ona narodna ,,Jedi ti mene, ja ću tebe...". Ništa iz loše namere... Pa to bih i bratu rođenom rekla. Tako da, naviknite se već na mene - ko nije, da sam ja surovo iskrena, bez trunčice zle namere. Ili me zaobiđite, šta da vam kažem - napisala je Mima.

Autor: O.Bogdanović