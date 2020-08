"NEPRAVEDNO JE OTIŠLA! BILA JE ISPRED VREMENA!" Suzana Perić ne može da se pomiri sa SMRĆU Isidore Bjelice, a OVE reči će vas naježiti! (FOTO)

View this post on Instagram

Isidora je bila oličenje hrabre, samosvesne žene, moderna heroina koja nas je učila kako se živi život. Njena borba sa bolešću bila je svetionik koji osvetljava put i daje nadu svim ženama koje se suočavaju, ne samo sa bolešću, nego i svim onim turobnim nedaćama koje život nosi, a koje na tom putu nemaju snage da se izbave iz lanaca pogrešnih nasleđa, uverenja i očekivanja tako tipičnih za ovaj kruti balkanski prostor. Volela sam njenu pisanu reč i njen oštar um koji uvek radi brže od onog s kim razgovara, i obožavala sam njen jedinstveni stil po kojem je bila prepoznatljiva. Isidora je bila žena ispred svog vremena, jedna od onih za koje kažete da je nepravedno da tako rano odu. Uz sve to, bila je i moja “Sarajka u Beogradu” i zato mi je danas srce slomljeno. Njenoj divnoj deci, za koju već sada vidim da su nasledili hrabrost i lucidnost svoje majke, i suprugu Nebojši upućujem najdublje saučešće. @lavpajkic @vilapajkic