Srecan #sweet18 - ti rodjendan, tufnice! Toliko sam srećna da je tvoja duša izabrala po ko zna koji put da se družimo u ovoj čudesnoj kosmičkoj učionici ljubavi gde si ti moj najvažniji mentor od kog sam naučila da nema jače sile od te iste ljubavi koja pomera sve granice mogućeg i nemogućeg, stvarnog i nestvarnog, materijalnog i nematerijalmog! Hvala ti moja čudesna, prelapa, hrabra, slobodna - devojčice - #lovemum #happy18thbirthday #mydaughter #myspiritualteacher @vila_pajkic