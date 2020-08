"OD BOLOVA NE MOGU DA USTANEM, NE ZNAM KADA ĆU UMRETI!" Nekoliko dana pred smrt Isidora Bjelica je ovu potresnu poruku uputila Snežani Dakić! (FOTO)

View this post on Instagram

Draga Isidora, znam da si zelela da napustis ovu dimenziju, jer je borba postala suvise bolna. I zato se radujem sa tvojom dusom i verujem da si presla u novu dimenziju gde te ceka samo cista ljubav, daleko od patnje. Dosta sam naucila iz intervjua sa tobom i iz tvojih knjiga. Pocivaj u miru. Hvala ti. Volim te #isidorabjelicapajkic #isidorabjelica