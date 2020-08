TO JE BIO NJEN ZAŠTITNI ZNAK! Zbog ovoga je Isidora Bjelica uvek nosila šešire! (FOTO)

View this post on Instagram

Ljudi mastaju o "srecnom" životu ali trajne sreće u palom svetu ili matrixu nema bar ne na tako naivan način kako to vulgarni pozivitizam postavlja -ne mozemo da uticemo na to šta će nas zadesiti od svih pošasti koje smrtnog čoveka zadese ali možemo da utičemo na svoje misli i reakciju svoje duše na povezanost svog srca sa Bogom i ljubavlju ma šta da nam ova igra senki donese- to je ono što je moguće i što je do nas i samo tu leži mastering srca nad umom i destruktivnim programima -straha , jada, bede, bolesti, nemaštine, izdaje, povreda i smrti. Tu je trijumf ljubavi nad materijom - tu je izlazak iz dualizma - #poslednjiput @laguna_knjige