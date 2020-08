View this post on Instagram

..... Uživam u životu... Život sam davno pretvorio u igru.... Velike bolove davno sam prebolelo, tugu baš kao i sreću, zavoleo.... Sve to na isto mesto ide.... I tuga i sreća.... Ja ceo račun plaćam....I uvek sa osmehom... Osmeh je moje najbolje oružje... Osmehom zavodim, osmehom sve naplatim.... I dobro mi stoji... Prikriva mi sve slabosti.... Mane u vrline pretvara... To sam ja.... Jednostavan... Nasmejan... zaista je divno biti JA 😉