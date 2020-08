Istog dana je puštena iz bolnice.

Bivša učesnica treće sezone ''Zadruge'' Milica Kemez rano jutros imala je operaciju nosa na jednoj klinici u Beogradu, a istog dana puštena je kući. Bivša zadrugarka oglasila se za Pink.rs, te je otkrila zbog čega je korigovala nos, ali i kako se sada oseća.

- Ja nisam htela da se to zna... Ja sam kao dete lomila nos dva puta. Kost je srasla i ja sam imala problema sa disanjem. Uvek me je nervirala ta kost koja je srasla. To se nije mnogo videlo, ali sam ja primećivala i smetalo mi je. Operisala sam se u 8 ujutru i već posle 15h su me pustili da izađem - kaže Kemezova za Pink.rs i dodaje:

- Imala sam i tu devijaciju, nisam mogla lepo da dišem... Svakako mi je i estetika bitna, ali sam se operisala iz oba razloga. U ponedeljak treba da vadim tampone, u subotu skidam tu masku i flastere. Na sreću, moja koža se brzo regeneriše, tako da ne bi trebalo da bude problema. Sve je prošlo bez komplikacija, na sreću. Nekim devojkama se zatvori oko, budu u podlivima... Moj doktor je mnogo dobar i sve je u najboljem redu. Ja sam se generalno mnogo plašila operacije, stresirala sam se i već tri puta sam otkazivala operacije iz tog velikog straha, ali sam sada konačno odlučila da to uradim. Nadam se da će biti lepo - rekla je Milica za naš portal.

Autor: M.K.