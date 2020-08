Rat ne prestaje!

Kako društvenim mrežama kruži snimak u kojem navodno Kristijan Golubović predlaže nepoznatoj osobi da se obračuna sa Radetom Lazićem, bivši zadrugar prokomentarisao je sve bez dlake na jeziku, pa istakao kako je na to - oguglao.

- Kristijan na sve načine pokušava da se fizički obračuna sa mnom. Imali smo raspravu u jednoj radio-emisiji... Nikad ga prvi nisam prozivao. Uvek samo reagujem. Ne plašim se njega... Oguglao sam na to. Rekao mi je da će mi je*ati ćerku, to mu neću oprostiti. Znam kakve su ponude, a jedino će mi novac biti dovoljan da uđem, da ukrstimo koplja (u rijalitiju). Čoveku je prošlo vreme za šah, a kamoli za mafijanje. Neka bude u Kraljevu dole, tu mu je mesto - oštar je bio on, koji se trenutno inače zabavlja sa sestrom Milice Kemez, Mirelom.

- Sa Mirelom sam u vezi. Posle godinu i jače, moram reći da ovo nije veza kao sa ostalim rijaliti devojkama. Ovo je ozbiljnije. Stupili smo u kontakt dok je Milica bila u 'Zadruzi', nema ništa protiv, i Bora je srećan što smo zajedno - otkrio je on.

S druge strane, Kristijan, koji je vodio mnoge "rijaliti ratove" - pa je tako bila neizbežna tema da da svoj sud o Radetu Laziću i Vladimiru Tomoviću, progovorio je kao upravo Santanin gost u "Amneziji":

- Rade Lazić je klasičan imbecil, a Tomović je inteligentan, svestan je svega, može da se upusti u verbalnu avanturu. A Lazića bih voleo da sretnem na ulici, da mu objasnim neke stvari... Ja sam se dokazao, a oni svi pričaju: 'Ko je Kristijan, ja ga se ne plašim, mogu da se suočim sa njim'? O meni priča neko ko još nije izašao iz maminog i tatinog stana, mediokriteti - zaključio je bio Golubović.

