Detalji o porodičnim odnosima Đoganijeve ne prestaju da intrigiraju javnost.

Baka Lune Đogani, majka Anabele Atijas, Jadranka Polutak, nije imala da kaže lepe stvari o svojoj unuci, a sada joj je ona odgovorila.

- Ne mogu joj nikad oprostiti to što je pljunula na svoju majku. Nikad. Možda pred smrt, ako mi traži oprost. Ja sam zbog Lune nervno obolela i to neka joj služi na čast. Neka niko ne doživi to što smo Anabela i ja doživele - rekla je Jadranka sinoć u emisiji "Zadruga - Narod pita".

Danas je, nakon ovog skandala, Luna objavila poruku na Instagramu, koji je navodno namenjen Jadranki.

- Neki jednostavno imaju sreće što ja neću da pričam ništa - napisala je Luna.

