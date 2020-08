Pop mu je dao ime Živko, drugovi su ga zvali KLEPUŠA, bio je bolešljiv dečak... Ove detalje iz života Radoša Bajića sigurno niste znali!

View this post on Instagram

Na crkvenom krštenju pop mi je dao ime Živko, a kum je premakario i promenio u Radoš. Od detinjstva do danas imam jedno jedino skraćeno ime. Najbliži su me zvali Raša. Sem oca koji me je, kad je trebalo da me izgrdi ili da mi na nešto ozbiljno skrene pažnju, obavezno oslovljavao punim imenom. Što se nadimaka tiče, tu je stvar malo komplikovanija. Neki drugovi sa studija zvali su me po prezimenu Baja, ali to nije moj prvi nadimak. Prvi nadimak koji sam dobio od drugova sa kojima sam se po ceo bogovetni dan igrao klikere bio je Klepuša zbog toga šta sam kao izrazito bolešljivi dečak, da mi ne ozebe glava, uvek morao da nosim kapu, a kad zahladni preko ušiju beretku, kako je francusku kapu zvala moja baba Saveta. Nekada, kada mi ivica beretke dođe iznad ušiju onda je izgledalo kao su mi klempave. Bio sam veoma žalostan. U sklepanoj sintagmi, u spoju reči "klempave uši" nastao je smešni i podrugljivi nadimak Klepuša kojim su me oslovljavali moji drugovi Đoda, Badža, Gane, Moča, Ralin, Bugi, Dane Ciga i ostali iz zaseoka Šumarička mala gde je bila i još uvek je moja roditeljska kuća. A šta je zapravo klepuša? To je neka vrsta ručne kočnice na prikolici, metalni deo na zaprežnom tovaru koji treba da onemogući da kola pod teretom na uzbrdici krenu unazad... . . #secanja #radosbajic #decak #nadimci #klepusa #selomedvedja #crnobelaslika #blackandwhitephoto #detinjstvo #childhood #childhoodmemories #arhiva #fotoarhiva