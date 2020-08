"ŽENO, ZAŠTO OVO SEBI RADIŠ" Zerina smršala do neprepoznatljivosti, suočila se sa teškim kritikama! (FOTO)

View this post on Instagram

Drage moje dame, imam neki intervju i odlučim nakon dugo vremena da se malo scenski nasminkam , i sjetim se mojih dama koje mi šalju poruke u inbox vezano sa makeup tuttorial . Evo obećavam prekosutra live makeup tutorial by me ❤️ By the way, danas mi mama reče: “Jel to sjedis u kući s tim malim predivnim licem tužna slučajno??? Ajde ustaj, uzmi onaj svoj kofer šminke sto si mi dovukla i hoću da te vidim u punom sjaju!” To je moja mama ❤️🌍 #americana