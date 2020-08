GODINU DANA BEZ GORDANA MIHIĆA: Na godišnjicu smrti velikog umetnika oglasila se njegova ćerka Ivana! Njena poruka dotakla je mnoge! (FOTO)

View this post on Instagram

На данашњи дан, пре годину дана, физички је од нас отишао наш Горде - велики човек Гордан Михић. Његово огромно филмско, телевизијско и позоришно дело присутно је свакодневно међу нама говорећи о нашим слабостима и о нашој снази, говорећи о људима у одређеном времену, о људској доброти, о несналажењу, о довијању, о огромној усамљености и неразумевању... увек са великим човекољубљем. Горданов невероватно велики рад и даље ствара нова дела. Управо се по његовим сценаријима снимају две телевизијске серије, у најави је трећа, као и филм о доброти и изузетном таленту. Такође, припремају се и две позоришне представе по Гордановим популарним драмама. Још десетине његових нових сценарија за филм и телевизију чекају да оживе у времену пред нама. Поносне што смо његове, супруга Вера и ћерка Ивана Фотографија: пролеће 2019.