ODREŠILA KESU! Ćerka Kaje Ostojić puni 18 godina, a evo šta majka planira da joj pokloni! (FOTO)

Ne mogu lazne ljude. Lazne osmehe. Lazna prijateljstva. Dolazim iz zemlje u kojoj cvetaju “prijateljstva” kao pecurke posle kise, ona instant zblizavanja i obozavanja koja obicno kriju neku mracnu pricu iza sebe. Najcesce su to situacije kad se, recimo, posvadjaju dve prijateljice, pa ova jedna brze bolje otrci kod najveceg neprijatelja svoje sada vec bivse prijateljice, pa se sa njom uortači. Pa onda zajedno ovoj nabijaju rogove. To prste slike, izjave ljubavi, bff tagovi, smicalice, cuda. To je kod nas gotovo obavezan korak nakon sto se prekine jedno prijateljstvo. Mora jos koja nožekanja da se zabode, nije dosta. Daleko im lepa kuca, sto dalje od moje... Ja sam sebi rodila najbolju prijateljicu, zar nisam najveci car na svetu? ☺️💕👩‍👧 @nikolinadragojlovic