BIVŠI ZADRUGAR ODBIO DA GLUMI LEGENDARNOG PEVAČA: Trebalo je da ide u London, a onda se zbog jedne stvari PREDOMISLIO!

Još se pita da li je pogrešio...

Bivši učesnik ''Zadruge'', denser Sani Ibraimov ispričao je sve detalje o filmskoj ulozi koju su mu nudili inostrani producenti. Prema njegovim rečima, trebalo je da u Londonu snima film o Princu.

- Trebalo je da idem u London na snimanje filma o Princu, dobio sam vizu, sve je bilo u redu, ali na kraju sam shvatio da bih sav honorar koji bih dobio potrošio tamo na hranu. Dobio sam samo smeštaj za sedmodnevno snimanje i onda sam odustao, možda sam pogrešio, ne znam. Bio sam jedan od tri dublera u svetu koji su dobili tu ulogu. Ako se dobro sećam, to je bilo 1996. godine - priča denser i otkriva kako je ponuda stigla:

- Jedan menadžer uzimao je VHS kasete iz Srbije pa u Londonu gledao spotove i jednom prilikom od menadžera dobio informaciju da im treba što više ljudi da se prijave za tu audiciju. Tada je izašao spot Kneza u kojem sam i ja, oni su se oduševili i pitali su ga da me kontaktira da dođem tamo na audiciju. Međutim, ja sam odavde poslao svoje spotove. On me zvao i dobio sam ugovor koji sam potpisao.

Ipak, i pored ugovora, Sani je rešio da ponudu odbije jer je shvatio da menadžeri uzimaju preveliku proviziju te da će gotovo čitav honorar potrošiti pre povratka u Srbiju.

- Trebao sam da idem za London i tražio sam da idem sa Natalijom, a oni su odgovorili da porodica mora da ostane u Srbiji. Dali su mi oko 2.500 funti i stan, s tim što bi me samo hrana izašla oko 2.000 funti. Zbog toga sam odustao. Mislim da su nas menadžeri izrabljivali i da su u suštini oni uzimali veliku proviziju. To je tako svuda u svetu - zaključio je Sani Ibrahimov.

Autor: M.K.