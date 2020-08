Zbog nje je imao velike probleme u braku, a sada je odlučio da joj uzvrati još jačom merom!

Nekadašnji rijaliti drugari Stanija Dobrojević i Kristijan Golubović u poslednje vreme vode žestoke javne ratove. Nakon što se Stanija oglasila na Instagram profilu i uputila Kristijanu žestoke reči, kontaktirali smo ga i upitali za komentar.

Podsetimo, Stanija i Kristijan imali su izuzetno prisan odnos tokom boravka u rijalitiju ,,Farma 6", zbog čega je on imao probleme sa suprugom Ivanom, o čemu je javno pričao tokom svog gostovanja u radio-emisiji ,,Amnezija" kod voditelja Bore Santane, a detaljnije možete pročitati u nastavku.

- U principu ja sam oženio dve žene u životu, sa jednom imam dete, a to je moja Ivana, to konačno, deca, žena, porodica, jer to je moj princip, ja sam poznat svuda i ne bih mogao da podnesem da je neko bio sa mojom ženom, a da ja nekog poznajem, to je moj princip. Nikada nisam cvilio njoj, nikada nisam imao nijednu emociju i spreman sam da idem na detektor istine i laži da se ustanovi da li je ona bila zaljubljena u mene ili ja u nju i onda će se doći do istine. Ona meni liči na Anu Korać koja je mnogo dostojanstvenija, koja se pravi luda, govori da ne zna ništa i tako treba da se ponaša, iako je, kako pričaju, devojka lakog morala, prostitutka, sponzoruša, ali se držala onako kako se Stanija držala... Ja sam Staniju podržavao u svom j*barluku, jer je bila dostojanstvena u tome, iako sam to znao i ne samo ja, to su znali svi, cela Evropa, jer je bilo lako leći sa njom u krevet. Nije teška riba i za smuvati, e sad, ja nisam video da je otišla za novac i zato nisam dozvoljavao Lepom Mići, koji je nju zvao i čašćavali su je nekim zlatom, ja sam je branio, ali ona je takva, ona vapi za jačom ponudom, jer u tome vidi šansu za nekim imovinskim staležom. Ja ću za nju reći, mi smo je u našem društvu zvali ''crna rupa bez dna'', sve guta, ja sam uvek govorio da ne pije, ne puši, ne drogira se, sad je našla nekog u Americi, deli žetone u kazinu i nahvata tu koga nahvata i krpice tu. Njene haljine koje je imala na Farmi, ja imam sve firmirano i original, smešno je da se sa mnom neko takmiči u tome. Policijski arhiv zna da sam obio preko 2000 firmiranih butika širom Evrope, i za to odgovarao i sad treba da dođe neka k*rvetina iz p*zde materine i proziva me. Da je ona stvarno neka elitna prostitutka, da ih neko štiti, pa da joj se nakačim na vrat, ona je jedna slepica obična, ona kaže da sam ja njoj uzeo pare, ona je meni sama dala i obećala pare i mnogo više od toga, ona nikada ne bi pobedila da ja nisam odreagovao. Čitav tim ljudi je glasao to veče za nju, ja sam mogao da budem dobar i sa Tamarom Đurić, ali sam smatrao da treba njoj da dam, jer je bila jeftinija, jer sam hteo da pobedim Tamaru. Ona je ušla da se zeza, došla je do drugog mesta, znači da je doprinela rijalitiju. Ja sam odabrao Staniju i zaštitio je od Miće, Maje Nikolić, Zorice Marković, od svih onih koji su znali za nju šta radi i imaju stamenito mišljenje o njoj kao prostitutki skrivenoj iza starlete. To što ona kaže da će mene da tuži, da je obavestim, ja sam 41 godinu na sudovima, zamisli šta će biti meni da se sudim sa jednom poznatom prostitutkom, meni je dovoljno da kažem da je taj i taj j*bao i dovešću ljude koji će da kaže. Onaj ko je stvarno j*bao, on će doći i reći, jer neće niko da laže za mene. Taj broj telefona koji znaju, svi znaju transparentno, samo se zaj*bala, ona je jedna podmukla, profesionalna, prefrigana dr*lja, jer kada se ugasi telefon, i ugasi vajber, sve poruke se brišu. Kada sam izašao iz zatvora, ja sam aktivirao taj broj i svima javno pokazao, tada mi se javilo pola sveta i ja nikada u životu nisam brisao poruke i mogu da idem na poligraf, kunem se u svoju rođenu decu, da ako sam imao jednu jedinu emociju prema Staniji, da ih sahranim. Ja se stidim što sam morao da biram između tri zla, najmanje. Ja nikada nisam verovao da će se ona okrenuti, ona mi je jednom pokazala na burmu, to su bile naše šifre, ja sam rekao da su one sprdnja, nazvao sam je tada, seli smo sa mojim advokatom, sa dva BMW-a i dogovorili se. Ona ima isti pokret rukama, nogama, elokventna nije, inteligentna nije, namazana, ali seljački, da eto tako, pravi ni od čega nešto. Ona nije za primer nikome, ali ona se time bavi, i naplati 20.000, 30.000 hiljada, nju razvlače tamo i sad ona ispada... Ja nisam sreo od milion ljudi, 100 ljudi koji su za Staniju imali dobru reč. Paćenice, klinke koje se upoređuju sa njom, one mogu da kažu da je kraljica. Ako se žena operiše iz godinu u godinu i sve gluposti radi, šta da očekujemo mi od nje? Ja kada sam je video u studiju, ja je nisam prepoznao, to nije lik one žene, da li je žena ili mačka. Ona nema kontrolu da se zaustavi na ličnom unakarađenju. Ja sam se na svakom polju svog talenta širio, a ja znam takvih 100 Stanija kao što je ona i mogao sam da imam šta želim. Kao predstavljanje lažne veze i emotivnog stanja, ja sam shvatio da je ona vrlo lagana riba ili devojka koja želi da bude u vezi sa tim blago bolesnim sindromom - biti u centru pažnju po svaku cenu. On nje sam čuo onu floskulu da je i loša reklama dobra reklama. Stanija ne može da pruži mnogo, ona pruža ono što smo već videli. Ona ide sa Tomovićem, pa su gurali i Mensurovog brata nekog... Mene sluša cela nacija, ceo Balkan me zove i priča sa mnom, a o čemu oni da pričaju sa njom? Sad ona kaže nešto, ja znam na primer njenu perfidnost, kad pita Ognjen šta misli o predeljenju homoseksualaca: ''Meni to ne smeta, ja imam drugove'', a ona perfidno u duši ih mrzi i ne priznaje, ali to je ono američko: ''Umiljato jagnje dve majke sisa'', da ne kaže nešto loše, jer će tu dobiti negativne komentare. Ja stvarno ne mislim ništa loše, neka se j*bu, svi se j*bu, šta kad j*bu ženu u g*zicu, to nije ništa? Pre neki dan meni čovek kaže da ne popravlja zube na crveno slovo, ja kažem njemu da li je j*bao ženu u d*pe i rekao mu da mu je prljav k*rac, a sad neće da popravlja zube, e to ti je to, kad se Stanija pravi kao fina, gospođa i uvek ima nešto da sačuva, to rade svaka od njih i Korać, ali neko to radi zaista gospodski, usmereno, kanalisano, da bi dobili tu priču, sad kad uđemo mi... Ja ću je pregaziti kao brzi voz, jer sam ja dovoljno džentlmen da ćutim, ali dovoljno lud da je izrešetam i da plače. Ja se kunem, kao čovek, dabogda nikad sreću nemao, u svoju decu, koju najviše volim, prema deci niko ne sme da pogreši, ako sam imao gram emocija prema Staniji, dabogda mi se i seme i pleme zatrlo, ako sam joj ikada ljubavnu poruku napisao - izjavio je Kristijan za Pink.rs.

Autor: O.Bogdanović