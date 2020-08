“MARKO IMA VELIKI PRIVATNI PROBLEM, NEMOJ DA MU STVARAŠ DODATNI!” Evo kakve poruke Jelena Pešić dobija od Miljkovićeve podrške! (FOTO)

Sada su neke stvari jasnije.

Učesnica rijaliti programa “Zadruga 3” Jelena Pešić, ove večeri gostuje u emisiji “Zadruga - Narod pita” koju možete pratiti na programu Tv Pink, zajedno sa velikom suparnicom Lunom Đogani. Tokom boravka na imanju u Šimanovcima, Luna je često napadala Jelenu zbog druženja sa Markom Miljkovićem.

U emisiji “Zadruga - Narod pita” koju vodi voditelj Darko Tanasijević, Jelena je odlučila da pročita poruku koju je dobila od podrške Marka Miljkovića, a mi je prenosimo u celosti:

- Čula sam da gostuješ večeras u "Narod pita". Htela sam da te zamolim da ako ikako možeš ne komentarišeš Marka Miljkovića. Ja sam njegova podrška, niti sam ljubičasta, zgadilo mi se kad sam videla šta su ti pisale i verovatno ti i dalje pišu. Moraš da znaš da te Miljkovićke koje podržavaju Marka, nikada nisu pljuvale, niti ružnu reč napisale za tebe. Pa više si mu ti bila prijatelj unutra, nego njegova devojka. Pišem ti ovo jer on ima veliki privatni problem, možda i znaš koji, pa te molim da mu ne stvaraš dodatni. Rijaliti je prošao. Ostani dama kakva si bila u Zadruzi i to je to. Pozdrav od Miljkovićke iz Novog Sada. I da... Ne pišem sa pravog profila jer su mi napale porodicu iste te ljubičaste koje tebe napadaju, a o Luninim fanaticima da ne pričam. Svako dobro tebi i tvojoj porodici - glasi poruka koju je Jelena dobila.

