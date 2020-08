Bukti rat nekadašnjih rijaliti drugarica!

U odnosu bivših drugarica Milice Kemez i Jelene Pešić strasti se ne smiriju, a tenzija je sve veća. Naime, one su nastavile sa javnim prepucavanjem, kako u emisijima, tako i po društvenim mrežama, a Kemezova je sada odlučila da odgovori Pešićevoj na prozivke koje joj je uputila u sinoćnjoj emisiji ''Zadruga - Narod pita''.

- Kakve su oni svađe imali unutra, ja njih nisam videla zajedno. Znam da su raskinuli. Večeras smo bili na rođendanu. Ona je isprozivala i izvređala i mene i njega. Ja sam pokušala sebe da spojim sa njom, ali to nije moglo da se ostvari, jer Milica je, neću da je komentarišem. Umesto što piše o meni i Bori, neka piše malo o sebi. Šta je radila u Novoj Trnovi, selu kod Prištine... Jednom je izjavila da joj je bilo radno vreme od 10 uveče do 10 ujuru, koji to klub radi do 10 ujutru. Neka postavi neki stori na tu temu. Ona me ne interesuje, žao mi je što sam se družila sa osobom poput nje. Neka posveti svoj stori svom životu - rekla je Jelena sinoć o Milici, a onda je usledio njen odgovor na društvenoj mreži Instagram.

- Prvo mi objasni kako dama zna za ta sela, za koja ja nikad nisam čula, a kamoli tamo bila... Kako takva dama ne zna opštu kulturu i glavne gradove? Objasni nam, damo, ko je Jeremić? Ostavi se mene, jedva si dočekala da raskine sa mnom ne bi li snimila koji stori sa njim, a bila sam prisutna kada ti je reka da se više nećete družiti, jer si me opet pljuvala, uspela si šta si htela, toliko si divna i dobra da si nabila 30 godina u dupe, toliko voljena, a nije se udala i vuče se po rijalitiju... Da, nekad sam i do 10 ujutru radila u kafani, u čemu je problem? To je moja prošlost, ali sam napravila nešto u životu i trudim se, možda nisam najvaspitanija, ali ko je tebe vaspitao da ločeš više nego muškarac i p*šiš kvake? Ostavi me više na miru, dosadila si i Bogu i narodu - uzvratila je Kemezova, a kako će se ovaj rat bivših zadrugarki završiti, vreme će pokazati.

Autor: M.K.