"Grozna sam, volela bih da je ovo salo, ali nije" Ćerka legendarnog pevača pokazala kako izgleda POSLE DRUGOG POROĐAJA!

Krenimo s najljepsom slikom ovoga ljeta 😂✌🏻 znate sto je najgore na ovoj slici? Vecina ovog nije salo. Voljela bi da je sve salo, jer salo mozes skinut, ono sto ne mozes skinuti je koža. Ta kuja ne ide nikamo dok ne odluči otići. Ali sretna vijest je da sam mlada i u prosloj trudnoci je ta koža odlazila 10 mjeseci, a ovu trudnocu sam imala duplo veci trbuh. Al ne tugujem za sada. Jest da me nervira. Jako me nervira! Nervira me jer pazim i trudim se a ona se kamuflira sa salom 😂 al neka. Oprastam si sve, i svom tijelu, prije skoro 6 mjeseci samo, sam lezala na operacijskom stolu. Zasili su mi ne znam kolko slojeva u trbuhu. Moram biti njezna i pravedna prema svome tijelu. Svasta je istrpilo i svasta je ce jos istrpit. A bome brzo sam ga i upregnula vjezbanjima i utezima. Znate onu “tijelo pamti”? A sta da radimo? Koliko god da nas nije briga, opet nas je briga. 👻Zbig nas samih. Makar lijepo je dobiti podrsku od drugih 🙏 hvala vam na tome. Kad ti dodu djeca u zivot malo se izblesiras. padnes, izgubis se, i jedino sto oduvijek znas (svoje tijelo) te isto doceka drugacije. I valjda samo zelimo bar vizualno se podsjetit na neko vrijeme prije, kad je bilo malo lakse i slobodnije, ne zbog drugih , bas zbog sebe. I imam dojam da stalno nesto “jedva cekamo”. Jedva cekamo da se porodimo, da se oporavimo, da obucemo traperice, da dode ljeto, da skinemo traperice, da vidimo rezultate, da pocnu djeca sjedit, puzat, hodat, pricat, i stalno mislimo da ce ta druga faza biti “laksa” i stalno ju cekamo i cekamo i nekako zaboravimo valjda zivjeti u trenutku. Zato me nije bilo. Jer sam bila s obitelji, uzivala u tenutku, jela sam i dobro i lose. I kretala sam se i nisam, i svidala sam se sebi i gadila. Al najbitnije od svega, zaboravila sam lozinku za ovaj profil 😂 u svakom slucaju, da grozne smo prema sebi i kad smo najbolje. Previse se osudujemo, kritiziramo, ma znate sve. Necu nista solit. Samo zelim rec da smo i u pravu al i nismo. Znam da se slazete sa svime sta sam napisala... al imate i onu drugi stranu koja kaze “da ali...” i ako se mozemo pomiriti svaki put s tim “da ali...” valjda mozemo i sa šlaufom pa bio on kožnj ili masni. Ko ga jebe, bila je dobra tjestenina 😂