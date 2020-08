View this post on Instagram

I evo konacno najlepsi susret sa njom. Morala sam da podelim sa vama i ovu emociju, nismo se videle godinu dana, a toliko nam se toga izdesavalo. I da znate srecne smo jer smo imale opet priliku da se sretnemo, a moglo je i drugacije... Cuvajte i volite svoje najblize kao da sutra ne postoji. Cudna su vremena, sve prolazi, pa i mi. Majka💞