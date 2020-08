CELA ESTRADA STALA UZ TANJU SAVIĆ: Podršku joj pružila i Slavica Ćukteraš, sa kojom godinama nije razgovarala!

Pevačica uputila poruku koja će njenoj koleginici sigurno značiti.

Popularna pevačica Tanja Savić preživljava pravi pakao zbog onoga što joj je priredio njen suprug Dušan Jovančević.

Naime, on je bez Tanjinog znanja odveo njihove sinove u Australiju, a pevačica ne može ni da ih vidi, ali ni da ih čuje, s obrziom na to da on određuje kada će dečaci obaviti pozvi sa majkom.

Tanja je zbog ovoga očajna, a slučaj je čak prijavila nadležnim organima. Cela estrada stala je uz pevačicu, a među njima su njene koleginice Seka Aleksić, Milica Todorović, Indira Radić, Jadranka Barjaktarović i mnoge druge, a sada je Tanji podršu uputila i Slavica Ćukteraš.

Kako se mogu oteti majci deca? Ko treba da radi svoj posao i vrati Tanji decu? Ko je taj koji može oteti decu - napisala je Slavica na svom Instagram profilu.

Iako su dugo bile u svađi i nisu razgovarale, izgleda da je Slavica odlučila da pruži podršku svojoj koleginici u trenucima kada joj je to najpotrebnije.

Autor: R.L.