Otkrio i o čemu je razgovarao sa Milicom Kemez, nakon što ga je osudila na društvenoj mreži.

Pre nekoliko dana isplivao je snimak Radeta Lazića sa nepoznatom devojkom u krevetu, zbog čega se podigla velika prašina, budući da su on i sestra bivše zadrugarke Milice Kemez, Mirela tek nedavno ozvaničili emotivnu vezu. Mirela tada nije želela da komentariše navodnu Radetovu preljubu, a sada se za Pink.rs oglasio Lazić, pa otkrio kada je spomenuti snimak zapravo nastao, kao i da li su on i Mirela i dalje zajedno.

- Pa ništa, sve je okej između Mirele i mene. Jeste da su nas neki tekstovi u zadnjih nekoliko dana malo uzdrmali, što je i normalno, ali Mirela i ja smo rešili nesuglasice, čak nas je ta situacija još više učvrstila. To što se piše da sam je prevario je čista laž. To se desilo pre nego što smo Mirela i ja započeli našu vezu. Što se tiče dotične druge devojke koja me je snimala, dok sam spavao, da bi imala dokaz, to sve govori o njoj i ne bih da joj dajem prostora i ovo je previše - poručio je Lazić za Pink.rs i otkrio da li je izgladio odnos i sa Milicom Kemez, koja ga je javno osudila, nakon što je u medijima videla njegov snimak sa drugom devojkom.

- Sa Milicom sam se malopre čuo, izvinila mi se, jer nije znala situaciju. Kad je videla ujutru snimak, bila je iznervirana i odreagovala je brzopleto. Ja je razumem, ona je veoma vezana za sestru i naravno da joj nije svejedno kad tako nešto pročita - rekao je Rade za naš portal.

Autor: M.K.