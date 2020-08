PUKLA TIKVA! Raskinuli Zerina i Dado Glišić! On odmah angažovao advokata, ona mu poručila: "PLAČI, MOLI, PRECRTAN SI!" (FOTO)

View this post on Instagram

Evo kakva sam ja žena bila. Sam rek’o pa porekao. PREVARA MOJA NE POSTOJI! O djelima ću u knjizi. Dado tvoja kuknjava mi ne treba , ne trebaš mi ni ti! Pokazao si se. Ja ne krijem od ljudi ko sam , a ti se zavlači u mišiju rupu i plači ! Ja te više ne vidim, niti mi trebaš. Kasno si se sjetio ! Završavam ovde svaku priču o tebi, i zahvali mi se na rastu pratioca na instagramu, te na angazmanima koje si dobio preko moje grbače. Od tebe mi ne treba ništa, samo da te ne vidim u životu. Prestani da glumis to ti je moj savjet. Plači , moli, precrtan si! Nisi dušo , Elvis Presley, a i da jesi zabila bi te u tri lijepe poslije svega! Samo se pogledaj u ogledalo , i pljuni u njega. Nemaš ti m**** da pokažeš ljudima ko si , a mene nije sramota mene same, jbg tebe jeste i tvojih osjećanja , al’ me sad bas zabole dupe za njih, ovo prezgodno!