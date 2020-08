PREPEŠAČILI VIŠE OD 50 KILOMETARA! Dea i Mladen uživaju na odmoru u Srbiji, a evo šta ih je FASCINIRALO: Osvojili smo Pančićev vrh! (FOTO)

View this post on Instagram

Osvojili smo Pančićev vrh, videli Nebeske stolice sa kojih se pruža divan pogled ka Kosmetu, pešačili do svetilišta Metodja, pa onda do vodopada Jelovarnik... Za nekoliko dana smo prepešačili više od 50 km i uživali u lepotama Srbije i Kopaonika. Naša zemlja je predivna 😊❤️💙🤍 @mmijatovic_official ❤️ #kopaonik #srbija #letujmousrbiji #ljubav #deaimladja #deadjurdjevic #budimobezbedni #sunce #ljubav #nofillterneeded