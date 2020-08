VELIKI HOROSKOP PORTALA PINK.RS! Ko bi rekao?! Strastvene, prodorne, odlučne... Ove poznate dame su ŠKORPIJE! (FOTO)

Iznenadićete se kada pročitate osobine ovog znaka.

Škorpija je strastvena, prodorna i odlučna, istraživaće sve dok ne dođe do istine. Možda neće puno izražavati i pokazivati emocije, ali budite sigurni da se ispod površine dešavaju velike stvari. Odličan lider, osoba rođena u znaku škorpije je uvek svesna situacije, takođe se posebno ističe u snalažljivosti.

Škorpija je vodeni znak, kao riba i rak i živi za to da iskusi i izrazi emocije. Iako su osećanja veoma važna za škorpiju one ih iskazuju drugačije nego drugi vodeni znaci, češće skrivene u grudima. U svakom slučaju možete biti sigurni da će škorpija čuvati vaše tajne, kakve god one bile.

Osobe rođene u periodu od 23. oktobra do 21. novembra su škorpije, a mi vam predstavljamo spisak naših poznatih dama koje su ovog horoskopskog znaka.

Sara Jovanović

Mlada pevačica rođena je 29. oktobar i ona je škorpija. Pluton je planeta transformacija i promena i vladar ovog znaka. Kako se ova planeta sporo kreće otud škorpije karakteriše smireno i "cool" ponašanje, a prepoznaćete ih po odlučnoj i mistreioznoj pojavi. Ljudi često kažu da su Škorpije žestoke, verovatno zato što dobro razumeju pravila univerzuma. Neke škorpije mogu izgledati starije nego što zapravo jesu, tokom čitavog života. Odlični su lideri jer su veoma posvećeni onome što rade. U njihovoj prirodi je da stvore širok spektar promena svojim poletnim i probojnim idejama.

Žiža Stojanović

Legendarna glumica i bivša zadrugarka rođena je 19. novembra. Izazvane škorpije stvaraju probleme. Kako mrze vrdanja i neiskrenost u stanju su da budu veoma ljubomorne i nepoverljive, pa je od velike važnosti da nauče kako da lakše prihvate različita ljudska ponašanja. Hrabri su i zbog toga imaju puno prijatelja. Ukoliko se potrude da ne budu tako tajnoviti i podele osećanja i želje sa drugima, učvrstiće svoja prijateljstva. Toliko se toga dešava ispod površine prosečne škorpije da vam za otkrivanje svega neće biti dovoljan jedan život.

Jelena Tomašević

Vlasnica jednog od najmoćnijih vokala na ovim prostorima rođena je 1. novembra i prava je predstavnica svog znaka. Iskrenost i pravičnost su osobine prijatelja škorpije. Ponekad je potrebno više vremena da se formiraju okviri saradnje, ali kada se to desi škorpija će ostati posvećena I lojalna. Dovitljiv i intelektualan bolje će se osećati u društvu duhovitih i lagodnih osoba. Puni su iznenadjenja, pripadnici ovog znaka daće vam sve što treba, ali ako ih jednom izneverite nema povratka. Duboko osećajni, kada ih nešto boli, prosto je nemoguće učiniti da bude bolje. Posvećenost porodici je jaka i dosledna za ovaj znak.

Jelisaveta Orašanin

Prelepa glumica rođena je 13. novembra. Škorpija je najsenzualniji znak zodijaka. Neverovatno strastvena, intimnost shvata veoma ozbiljno. Osobine koje traži u svakom partner su inteligencija i poštenje. Veći deo predigre se događa izvan spavaće sobe, u obliku razgovora I posmatranja. Kada se jednom zaljube, posvećeni su i odani do kraja. Ipak u vezu ulaze veoma oprezno, ponekad je potrebno dosta vremena da prođe kako bi se izgradilo poverenje i poštovanje partnera.

Ana Ivanović

Naša bivša teniserka i supruga uspešnog fudbalera Bastijana Švajnštagera rođendan slavi 6. novembra. “Ja želim” je ključni izraz za osobe rođene u znaku škorpije. Fantastični su u upravljanju, rešavanju i kreiranju. Kada škorpija postavi cilj, nema odustajanja. Zadatke koji zahtevaju naučni I prodoran pristup najbolje će rešiti škorpija iz razloga što duboko zalazi u materiju. Njihova sposobnost da se fokusiraju zajedno sa odlučnošću čini ih veoma sposobnim menadžerima. Nisu skloni sklapanju poslovnih prijateljstava, više vole da se posao dobro uradi.

Autor: R.L.