VELIKI HOROSKOP PORTALA PINK.RS! Šarmantne i duhovite, pune života i otvorenog uma: Ove poznate dame su STRELČEVI!

One su preduzimljive, a sreća je uvek na njihovoj strani.

Radoznao i energičan, Strelac je najveći putnik među znakovima zodijaka. Njihov filozofski pogled otvorenog uma motiviše ih da lutaju daleko i široko u potrazi za smislom života. Kao neko ko je ekstrovertan, optimista i entuzijasta teško ga je zadržati na zemlji. Strelac voli promene, u stvari promena je od suštinskog značaja da bi se osećao dobro.

Vatreni znak - strelac svoje misli pretvara u konkretne akcije i u stanju je da "hoda bos po trnju" da bi ostvario svoje ciljeve. Kao i ostali vatreni znaci on ima potrebu da je stalno u kontaktu sa svetom da bi iskusio što je više moguće. Nije mu u prirodi da sedi kod kuće i čeka da mu se nešto desi. Ako je potrebno da se nešto desi, on će to inicirati.

Osobe rođene u periodu od 22. novembra do 21. decembra su u horoskopu strelčevi, a ovo je spisak naših poznatih dama koje su ovog horoskopskoh znaka.

Nikolina Kovač

Lepa pevačica rođendanske svećice duva 15. decembra. Vladajuća planeta strelca je Jupiter, najveća planeta zodijaka. Kako je Jupiter pokretač sudbinske sreće, nije ni čudo što je strelcima sreća uvek naklonjena. Uticaj Jupitera je jak na polju stvaranja i širenja, pa je za strelca važno da mu obim struka ne postane jedina stvar koja se širi tokom životnog veka. Njegov entuzijazam nema granice, pa zato poseduje odličan smisao za humor i izraženu radoznalost.

Snežana Mišković Viktorija

Legendarna pevačica i bivša zadrugarka rođena je 19. decembra. Problem sa strelcima nastaje kada mu ostavite potpuno odrešene ruke. Pod uticajem Jupitera njima sloboda predstavlja najveće blago, jer samo tako neometano mogu da putuju i istražuju različite kulture i filozofije. Zbog svoje iskrenosti, strelci su često nestrpljivi i netaktični kada treba nešto da kažu ili urade, pa je važno da nauče da se izraze na tolerantan i društveno prihvatljiv način.

Jelena Kostov

Pevačica je rođena 23. novembra. Bilo da je podsticajan razgovor u pitanju ili pešačenje po planini, možete očekivati da strelac bude okružen prijateljima. Strelac je veoma zabavan, i zna da bude “ćaknut” povremeno. Osobe rođene u znaku strelca vole da se smeju i da se sve oko njih dešava. Uživa u različitostima života i kultura tako da vrlo lako stiče prijatelje širom sveta. Velikodušni su i nisu jedni od onih koji drže predavanja. Svako ko može da piše i priča o teškim životnim temama će sasvim odgovarati strelcu. Veoma lako stiču prijatelje i ostaju čvrsto uz njih tokom godina. Kada je reč o porodici, strelac je posvećen i spreman da uradi skoro sve. Sloboda i nezavisnost su od izuzetne važnosti za ovaj otvoreni znak. Ukoliko im se to ne uskrati, svaka veza sa njima je uspešna.

Nadežda Biljić

Pevačica i mlada mama divan dan slavi 21. decembra i pravi je predstavnih strelčeva. Osobe rođene u znaku strelca su veoma razigrane i šaljive, tako da će veoma uživati u zabavama sa partnerom. Partneri koji su podjednako otvoreni, sasvim sigurno će odgovarati strastvenom, ekspresivnom strelcu koji je voljan da proba gotovo sve. Za ovaj znak uvek će postojati fina tanka linija između ljubavi i s*ksa. Njihova ljubav prema promeni i raznolikosti može da donese mnogo različitih lica u spavaću sobu. Odanost, vernost i posvećenost su ključne reči za zaljubljenog strelca. Imati veoma dobar osećaj o tome kako im partner razmišlja je veoma važna stvar za strelca, iz tog razloga veoma je bitno da partner bude intelektualan, osetljiv i ekspresivan.

Autor: R.L.