NAKON KARAMBOLA SA MIĆOM U PROGRAMU UŽIVO, oglasila se Tara Simov, pa mu ovim jasno stavila do znanja da se nije pokajala što ga je NAPALA pred kamerama! (FOTO)

Ovo ne želi da dopusti ni po koju cenu!

Nakon što je sinoć u emisiji "Zadruga - Narod pita" pušten prilog svađe između Tare Simov i Lepog Miće nastao je potpuni haos u studiju! Mića i Tara su počeli da se polivaju, letele su stolice, a onda su lomili i sve po studiju.

Taru je posebno razbesnelo kada je Mića uvredio ljude koji su glasali za nju, pa je prva krenula na njega, a ovim povodom oglasila se i na društvenoj mreži Instagram.

- Moju podršku niko neće nazivati ''bolesnicima'' i mene niko ne može da psuje, dok mi otac i majka gledaju TV! Branim sebe i braniću sebe zauvek! To je to - poručila je Tara putem Instagrama i jasno stavila do znanja da se nije pokajala zbog sinoćnjeg haosa pred kamerama.

Autor: M.K.