''GAGI NIJE CENIO...'' Anabela dobila Đoganija na sudu i sad mora da plati! Evo koliko godina nije dao ni dinar!

Želi da on konačno preuzme odgovornost!

Anabela Atijas tužila je i dobila na sudu bivšeg supruga Gagija Đoganija zbog neisplaćene alimentacije,a je otkrila zbog čega se tek sada odlučila na ovaj korak.

- Mora da plati sve alimentacije!

- Gagi nije cenio dobru volju koju sam imala dok sam ga oslobađala svih briga. Sada je vreme da nauči kako je teško biti odgovoran roditelj koji živi i radi za svoju decu. Ja sam to radila pune 24 godine, a sad je vreme da i on preuzme odgovornost. Poštedela sam ga 11 godina misleći nešto što će znati da ceni, jer samo oni roditelji koji ginu radeći za svoju decu mogu da me razumeju - rekla je Anabela i dodala:

- Ne radi se o pravdi, već o prihvatanju odgovornosti. Do njega je da li će ispuniti svoje obaveze, a mene zanima ishod - rekla je pevačica.

Autor: M.K.