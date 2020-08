DEKOLTE I CRNI BRUSHALTER U PRVOM PLANU! Ana Nikolić nikad izazovnija prošetala gradom, svi gledali u ovo! (FOTO)

View this post on Instagram

Na vrhu uvek ima mesta...ako se krene sa dna!Nije vazno da li si i koliko puta pao...vazno je koliko puta si ustao....”Zig sudbine nosi svako,neko tesko ...a ja lako...to mi je od boga dar...DA USTANEM JA SAM ZNALA CAK I ONDA KAD SAM PALA...A TO NIJE MALA STVAR”🤷‍♀️