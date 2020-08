ŠTA JE, BRE, OVO?! Pevačica se porodila pre samo 10 dana, danas izgleda tako da je komentarišu na svakom koraku (FOTO)

View this post on Instagram

Možda i nije najprezentnija fotka, ali znate da nemam problem objaviti i ovakve fotke. Ovo je jutro nakon svega. Sjećate se kako sam vas molila da me utješite kako će ovaj put biti sve puuuno brže i lakše i stvarno jeste što se vidi po skoro 600 komentara i hrpu poruka u Inbox. A sad za one mame koje još to čeka evo i moje iskustvo. U 11 ujutro sam došla u Petrovu sa laganim trudovima, u 13 sam ušla u rađaonu i u točno 15:01 sam rodila Mariu. Bez epiduralne. Dakle cure (najviše one iz inboxa) , bez straha 🙈😂. Sve je lakše drugi put. Zahvalila bi se javno i ekipi koja je bila samnom a posebno babici koja je sve riješila u petnaest minuta. 😁💪. #haveagreatday #thxforsupport