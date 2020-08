Veliku pažnju na internetu privukao je oglas u kom se rasprodaje vredna imovina pevačice Usnije Redžepove, koja je preminula pre pet godina.

Naime, na jednom profilu na društvenoj mreži Fejsbuk osvanuo je oglas u kome se prodaju antikviteti Usnije Redžepove, kao i njen klavir, koji je krasio luksuznu kuću na Dušanovcu, a najbizarnije u celoj priči jeste to što je na prodaju i krevet pokojne pevačice, u kojem je provela poslednje trenutke života.

Tim povodom progovorio je i Usnijin blizak prijatelj, koji je šokiran ovim nesvakidašnim potezom.

- Šele i Usnija su stvorili baš dosta. Često su menjali stanove i kuće. Jedno vreme su imali salonac u centru Beograda, a onda dvorac u Moštanici. Poslednji stan bio je na Dušanovcu. Kuća je prepuna mnogih vrednosti. Usnija je donosila antikvitete sa svih strana sveta. Obišla je svet sa svojom pesmom, a uvek je nešto donela. Nisu to bili bilo kakvi suveniri, već zaista skupe stvari. Klavir i svi suveniri koje je Usnija obožavala, kao i krevet na kome je spavala, bolovala i provela poslednje trenutke u životu sada su na prodaju. Umela je na klaviru da zasvira za prijatelje i zapeva kada su bila neka okupljanja, za njega je bila baš vezana. To je užasna sramota. Umesto da Usnijine stvari odu u neki muzej, kao eksponati, u sećanje na jednu od najvećih zvezda svih vremena, one se prodaju na oglasima. To su verovatno stavili da prodaju njen brat i snaja jer je ona samo njih imala - kaže Usnijin prijatelj.

Oglas već danima kruži na Fejsbuku, a svako ko želi da sazna cenu ovih dragocenih predmeta mora da se obrati agentu za prodaju.

Usnija je, inače, bila poznata po antikvitetima i stvarima koje je donosila sa raznih krajeva sveta, a kuća prepuna vrednih stvari ostala je u vlasništvu njenog brata i snaje... A evo kako je pevačica svojevremeno pričala o svojoj ljubavi prema antikvitetima:

- Veliku lampu u obliku statue devojke nosila sam uvek sa sobom, kud god da sam se selila i ona je u mom posedu još od devojačkih dana. Dobila sam je davno od jednog mog prijatelja, baletskog igrača Narodnog pozorišta. Videvši je kod njega u stanu, toliko sam se oduševila da sam ga zamolila da mi je proda. Budući da me obožava, odlučio je da mi je pokloni i to mi je veoma draga uspomena na njega. Keramičkog psa kojeg smo nazvali Lesi Šele i ja smo kupili početkom sedamdesetih kada smo prvi put bili u Nemačkoj, tako da svaka sitnica u našem domu za nas ima neko posebno značenje - govorila je pevačica.

