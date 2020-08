Ne može da se izbori sa svima!

Pevačica Tanja Savić već više od četiri meseca nije videla svoje sinove Maksima i Đorđa, a razdvojenost joj, kako kaže, pada sve teže, iako se trudi da ostane jaka.

Njih je bez njenog znanja u Australiju odveo njen suprug Dušan Jovančević, a ona dva dana nije znala ni gde su ni da li su dobro, a kako je ispričala za Objektiv, sada ne može ni da se čuje sa njima.

- Ne mogu da se čujem sa sinovima. Bukvalno mi nije dozvoljeno da se čujem sa njima. Baš ste me pozvali kada sam pokušavala da dobijem decu. Zvala sam na Dušanov broj, ali on mi se ne javlja. Onda sam zvala na fiksni. Počela sam u poslednje vreme da zovem na fiksni. Kada mi bude stigao račun za telefon – neće mi biti dobro. Javio se moj stariji sin, uplašen. Nije znao ni ko zove. Onda je čuo moj glas i ja sam pitala što se niko ne javlja na tatin telefon, a on mi je odgovorio da tata nije tu i da je izašao negde napolje. I ja onda shvatam da me ignorišu svi živi. U tom trenutku čujem da baba dobacuje ‘Spusti joj slušalicu, molim te, zato što je ovo moj telefon’. Tada je Maksim u istom trenutku spustio slušalicu. Odmah sam pozvala opet, ali mi se niko nije javio - ispričala je Tanja i dodala:

- Baš se vrši tortura nada mnom. Ne znam zašto je to tako. Valjda su to geni. Ja to ne mogu da promenim, nažalost. Ali bitno mi je da svoju decu zaštitim od toga, od takvih manipulatora i napasnika. Pošto je majka ista kao i on… Ne znam. Daleko bilo da takvo nešto uradiš majici koja je na drugom kontinentu. To je kada neko podržava svoje dete bez obzira na to šta on uradi. Dete je dobro podržati u dobrim i racionalnim momentima, ali ovakvo nešto ja ne mogu da razumem.

Na pitanje da li može od nekoga da sazna da li su joj deca dobro, pevačica kaže da to čuje po njihovom glasu kad u retkim slučajevima uspe da ih dobije.

- Deca su okej, čujem ja njima to po glasu. Ali vidi se da su izmanipulisani. Nisam stigla ni da pitam kako je Đorđe, verovatno spava jer ujutru ima trening. Trenira fudbal - objašnjava Tanja.

Sa Dušanom nije uspela da se čuje uopšte otkad ga je prijavila policiji da joj je oteo decu, a uverena je da joj se ne javlja jer zna da će prvo tražiti da vidi sinove.

- Ne, Dušan se ne javlja. A ja drugi način da se čujem sa decom nemam… Šest-sedam puta sam pokušala da ga dobijem, ali ništa. Na kraju sam zvala na fiksni i čula sam babu svoje dece kako Maksimu govori da mi spusti slušalicu jer je to njen telefon. Užasno je sve ovo što se dešava. Ali znam da ću iz ove priče izaći kao pobednik. Ovo je užas - rekla je vidno potresena Tanja.

Pevačica je otkrila i da čeka pravi trenutak da ode u Australiju i da se za sve savetuje sa svojom advokaticom.

- Zvala sam ministarstvo, ali su mi odbili poziv. Što se tiče Australije, ja sve to mogu da pokrenem u smislu da policija ode u kuću i vidi kako su deca i šta se dešava sa njima. Ja još nisam dala saglasnost advokatu za to, jer smatram da bi to bilo stresno za decu. Ionako se priča da sam prijavila tatu, mogu samo da zamislim kakve su to priče njima u glavama… - kaže Tanja i dodaje:

- Ne bih ja tamo u kuću ušla više. Otišla bih u Australiju, ali mi je žao što ne mogu. Čekam šta će mi oni iz Australije reći. Ako treba da putujem, putovaću. Ne verujem više nikome.

Ipak, Tanja je i pored svega optimistična i veruje da će uspeti da vrati svoju decu.

- Onaj ko je čist nema čega da se brine. Ja bih samo želela da čujem svoju decu jer mi nedostaju i znam da i ja njima nedostajem - kaže pevačica.

Sada kad je sve odlučila da ispriča, priznala je i da je od svih krila da ima problema u braku, da je izgubila prijatelje i da čak ni roditeljima nije rekla za svoje muke sve donedavno.

- Niko nije imao pojma šta ja preživljavam. Ni mama ni tata. Dušan je mene potpuno izolovao. Krug prijatelja mi se smanjio. Na kraju sam, čak i te prijatelje što sam imala… Oni su se okrenuli protiv mene. Pomogli su mu da pobegne za Australiju i podržali ga. Pitala sam ih da li znaju gde su mi deca i kako su. Oni kažu ‘Ne znamo mi ništa’. Eto koliko ljudsko zlo može da ide. Mnogo je žena koje su slično preživele. Sada u ovoj situaciji javljaju mi se žene na Instagramu i prepričavaju mi svoje situacije. I kažu ‘Bog je sa nama’. I jeste, ali i mi žene moramo da se borimo. Ja znam da ću ja izaći kao pobednik. Samo treba vremena. Meni je advokatica rekla da je sve to jako teško jer mi nismo razvedeni - kaže Tanja, koja je zahvalna svim koleginicama koje su je podržale:

- Videla sam da su me mnoge koleginice podržale i hvala im. I one su majke, a majke to razumeju - zaključila je pevačica.

Autor: N.V.