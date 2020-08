Sve ispričao!

U današnje izdanje emisije "Amnezija" uključio se Vladimir Tomović, a ovo je bilo da su prvi put porazgovarali Jelena Pešić i on.

- Nemam ja problem bilo koga da pozdravim iz Zadruge, mislim da sam pored svih grešaka ostavio prostora da se javim svim zadrugarima - rekao je Vladimir.

- Hvala takođe, ja sam rekla da zameram sebi tu svađu, pozdrav za njega i njegovu porodicu - rekla je Jelena.

- Nemam ja problem, Boro, ja sam gledao da idem u svaki odnos čistog srca. Ako sam pogrešio, živ sam čovek. Dese se greške, daleko da ima zle krvi, ljudi smo, praštamo. Nisam ja da njoj zameram, ja mogu sebi da zamerim. Njoj može da zameri neko bitan, ja njoj nisam bitan. Ja sam znao kako će ona da odradi taj rijaliti, odradila ga je kako treba, čestitam joj na tome. A da joj zameram, neću, ona zna gde je grešila - istakao je Vladimir.

- Ja sam isto rekla, sad kad me pitaš zašto je izbila onakva svađa, ne sećam se. Samo je mene zabolelo što su neke stvari dolazile sa njegove strane, da se on igra... - odgovorila je Jelena.

- Razlog naše svađe je tvoj odlazak kod Stefana Karića i priča da ja nekome nisam prijatelj ili jesam prijatelj. Ja sam to dokazao, onima kojima sam rekao da jesam, ja sam lojalan. Ali otići nekome iza leđa i reći da ja nisam prijatelj, to me je povredilo. A povredilo me je i to što je to došlo od tebe jer si mi značila. Ja sam uvek bio na tvojoj strani, svi su te napadali zbog Filipa, ovoga, onoga, a ja sam stao na tvoju stranu i dao ti smernice - kazao je Vladimir.

- Ja sam u tom trenutku mislila da mu nisi prijatelj, ali vidi, sve u svemu, kažem, ja mogu da izdvojim Vladimira u tome što sam njega stvarno gotivila, kao da se posvađam Boro sa tobom. Ja sam bila tu i za tebe - ubacila se Jelena.

- Neću je pozvati, ima ona svoje drugare, ako se sretnemo, pozdraviću je, a i ona ne očekuje da se javim. Ja joj želim svu sreću ovoga sveta. Niti je ona prema meni gajila samo drugarske simpatije niti ja prema njoj, i ona mene i ja nju sam gledao kao osobu sa kojom sam mogao da započnem emotivnu vezu, ali ona može da kaže da nije tako - zaključio je Vladimir.

Autor: N.V.