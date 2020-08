U ZADRUZI JE TO STALNO RADIO, a sada je Mateja Matijević pokazao da je SA OVIM nastavio i napolju! Evo o čemu je reč! (FOTO)

Ne odustaje!

Mateja Matijević je privukao veliku pažnju učešćem u trećoj sezoni "Zadruge", a tako se nastavilo i napolju. Često ćete ga videti na javnim mestima, obično u društvu prijatelja među kojima su i njegovi cimeri iz Bele kuće, a iako su mnogi mislili da će se veza Tare Simov i njega nastaviti napolju, do toga ipak nije došlo.

No, Mateja je pokazao da od jedne stvari ne odustaje. Naime, on je često u Zadruzi vežbao kako bi održao formu, a sada je to nastavio da radi i napolju, pa je tako na svom Instagram storiju okačio fotku iz teretane, a nema sumnje da se dobro preznojio.

Autor: N.V.