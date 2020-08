Nećete verovati!

Pevačica Svetlana Ceca Ražnatović je tokom svoje dugogodišnje karijere snimila mnogo pesmama i može se reći da je svaka bila hit. Neke numere, koje su nastale pre 20 godina i dan danas se pevaju, a one kriju tajne koje mnogi ne znaju.

Poznato je da je Ceca uvek birala da snima pesme koje su se isključivo njoj dopadale i uvek ju je vodi instinkt. Međutim, malo ljudi zna da je numera "Idi dok si mlad" zapravo trebalo da pripadne Vesni Zmijanac.

- Pravljena je za Vesnu jer je trebalo da je snimi. Međutim, nije joj se svideo tekst, ali joj se dopala melodija. Zbog svog albuma sam išla kod Marine, te mi je rekla za tu pesmu. Vesna tada nije uzela tu pesmu i ja sam je odmah na prvo slušanje prihvatila. Samo sam rekla: "To je to" - izjavila je Ceca svojevremeno.

Pesma "Kukavica" je postala Cecina lična karta, a osim ove pevačice, tu numeru niko nije hteo ni da posluša.

- Da li baladu ili nešto brže? Futa kaže imamo mi jednu pesmu, ali mnogo pevačica ju je odbilo i niko ne želi da je snimi. I naravno, Marina je tada bila u kuhinji, a to se sve dešava kod njih u stanu. Kaže mu: "Futo, nemoj to da joj sviraš, to je bezveze. Nije pesma za nju. I ja kažem: "Molim te da čujem šta ste vi to napravili, a da je tako bezveze, to ne mogu da verujem”. I on meni zapeva na gitari: "Zagrli me i pođi putem kuda idu kukavice." Rekla sam mu odmah da je to ludilo kako je pesma napisana i to je za mene ono što mi treba. Marina čuje iz kuhinje i dobacuje: "Nemoguće da ti se ovo sviđa". Futa sutradan uradi aranžman, sledećeg dana otpevam pesmu, što bi se narodski reklo, iz cuga, i postane potpuno remek-delo - ispričala je Ceca jednom prilikom.

Numeru "Neću dugo" koja je bila na njenom albumu "Gore od ljubavi" Ceca je zajedno sa Marinom Tucaković menjala.

- Volim pesme sa jakim slikama. Marina odlično piše takve pesme, te je tako sastavila i ovu. Otpevala sam je u studiju, a posebno se izdvojila od drugih i rešila sam da je posvetim deci. Asocirala me je na moj privatni život - izjavila je Ceca tada.

Jedan od najvećih, vanvremenskih hitova folk dive jeste pesma "Beograd", koju je davne 1991. napisao bosanski kantautor Dino Merlin, a Ceca otpevala četiri godine kasnije. Ova pesma odmah je dobila politički konotaciju budući da je objavljena u jeku loših relacija između Srbije i Bosne. Međutim, Merlin je objasnio da je ovaj hit napisao dosta ranije, te da "Beograd" nema baš nikakve veze sa politikom. Iako se pričalo kako Ceca nije platila ovu pesmu, Dino Merlin je objasnio da ova numera zapravo bila njegov poklon Ceci, a da je njegova jedina želja bila da bude potpisan kao autor, što je pevačica i ispoštovala. On je, inače, uradio još jednu pesmu za Cecu.

- Namenski je za mene uradio pesmu "Zaboravi", a onda mi je rekao da ima za mene jednu prelepu pesmu koja je rađena za duet. Ali, pošto je tada bio rat i on nije mogao da peva o Beogradu, kazao mi je da samo ja imam tu specifičnu emociju i poklonio mi je tu pesmu - ispričala je Ceca svojevremeno.

Autor: Nemanja Vujčić