VELJKO JE PRE SKORO TRI MESECA DOBIO SINA od kog se ne odvaja, a evo kako je on izgledao u naručju svog oca Arkana! EMOTIVNO! (FOTO)

Podelio sa svima!

Veljko Ražnatović je postao otac 3. juna kada je njegova supruga Bogdana na svet donela njihovog naslednika, koji je poneo ime po dedi - Željko Ražnatović. Maleni Željko je uneo veliku radost u porodicu, a Veljko koristi svaki slobodan minut da bude sa njim.

S obzirom na to da je Veljko rano ostao bez oca Arkana, on se trudi da sa svojim sinom nadoknadi sve, a sada je pokazao i fotografiju na kojoj njega njegov tata drži u naručju. Ovu emotivnu objavu Veljko je postavio na Instagramu, a nema sumnje da i on želi da bude idol svom sinu kao što je njemu bio njegov otac.

Autor: N.V.