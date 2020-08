NAKON PAPARACO FOTKI NA KOJIMA SU UHVAĆENI ZAJEDNO, Bane Čolak se oglasio! Evo u kakvom je odnosu sa Ivanom Krunić!

Novi momenti!

Nakon što je paparaco našeg portala uslikao večeras Ivanu Krunić i Baneta Čolaka zajedno u jednom kafiću, bivši zadrugar je rešio da se oglasi na Instagramu i svima kaže kako stoje stvari.

Brakorazvodna parnica se završila vansudskim poravnanjem. Mi smo naše ratne sekire zakopali, a vi? - napisao je Čolak u opisu fotografije koju je objavio na Instagramu.

Podsetimo, Ivana i Bane su imali burnu vezu u Zadruzi, a iako su svi mislili da će ostati zajedno, to se nije desilo. Ivana je, nakon samo nekoliko dana od izlaska, Baneta javno ostavila putem video poziva. Čak i kada se vratila, oni nisu mogli da nađu zajednički jezik, a sve do skoro nisu bili u dobrim odnosima. No, izgleda da je sada sve rešeno.

Autor: N.V.