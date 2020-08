Ivana Krunić i Bane Čolak se oglasili za Pink.rs: POMIRILI SMO SE! Otkrivamo sve detalje njihovog razgovora! (FOTO)

Evo šta se tačno desilo!

Prethodne večeri, paparaco portala Pink.rs uslikao je bivši zadrugarski par Ivanu Krunić i Baneta Čolaka u jednom kafiću, što je mnoge iznenadilo, s obzirom na njihov buran raskid i odnos koji su imali do kraja, ali i posle završetka najgledanijeg rijaliti programa na ovim prostorima "Zadruga".

Za portal Pink.rs njih dvoje su se oglasili i objasnili zašto su se videli i šta se tačno desilo.

Bane i ja smo imali mnogo nerazjašnjenih stvari koje smo sinoć konačno rešili. Pomirili smo se kao ljudi, ne emotivno kao što mnogi insinuiraju. Sada kad je sve prošlo i kad je svako krenuo svojim putem, svaki problem je ispao lakše rešiv - rekla nam je Ivana, a evo šta nam je ispričao Bane:

Ivana i ja smo se zvanično pomirili, ali kao ljudi i to je sve što je bila poenta našeg viđenja. I ona i ja smo želeli da rešimo sve nesuglasice, jer je bilo mnogo toga nerešenog. Sad je sve okej i jedno drugom smo poželeli sve najbolje - istakao je Bane.

Podsetimo, Ivana i Bane su imali burnu vezu u Zadruzi, a iako su svi mislili da će ostati zajedno, to se nije desilo. Ivana je, nakon samo nekoliko dana od izlaska, Baneta javno ostavila putem video poziva. Čak i kada se vratila, oni nisu mogli da nađu zajednički jezik, a sve do skoro nisu bili u dobrim odnosima. No, izgleda da je sada sve rešeno.

Autor: Nemanja Vujčić