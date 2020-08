Nije joj lako

Pevačica Tanja Savić prolazi kroz agoniju u braku sa suprugom Dušanom Jovančevićem, koji je bez njenog znanja u aprilu ove godine odveo njihove sinove Maksima i Đorđa u Australiju, nakon čega je Tanji zabranio da se čuje sa njima. Tanja je sada, u bolnoj ispovesti, ispričala detljano na koji je način njen suprug odveo sinove.

Naime, od kada se njeni sinovi nalaze u australijskoj državi Kvinslend, razgovori dečaka sa majkom nisu trajali duže od nekoliko minuta, i to uz nadzor, objašnjava pevačica.

Deca nisu, prema Tanjinim tvrdnjama, iskazivala emocije ili bilo kakav stav, ali po njihovim porukama koje su krišom slali u toku poziva znala je kako se osećaju, a nedavno je uspela da priča sa mlađim sinom Đorđem. On joj je tada priznao da je veoma plakao.

- Nakon četiri meseca, Đorđe je uspeo da se skloni iz dnevne sobe u toku poziva i prvi put je razgovarao otvoreno sa mnom. Sada sam sigurna da i on shvata koliko ja patim. Nakon bezbroj pitanja na koja ni sama nemam odgovor, poput "kada ću doći", krenuo je da mi iskazuje osećanja i rekao: "Ja sam mnogo plakao za tobom kada sam odlazio". To su veoma teške situacije... - započela je svoju priču Tanja Savić za magazin "Glorija".

Tanja Savić kaže da joj muž kada se zainteresuje za decu putem telefona odgovara na engleskom jeziku. Ipak, ona prema njemu ne oseća negativne emocije.

- Čak i sada kada mi je ovoliko štete naneo, moja duša ne zna da mrzi, jedino mi je bitno da zaštitim svoju decu i sebe, na sve načine pokušavam da dođem do njih. Imam podršku čitave porodice, a posebnu snagu daju mi poruke koje stižu od žena koje prolaze kroz ovakve nedaće.

Pevačica kaže da je više puta bila izmanipulisana, a da je najveće neslaganje među supružnicima vladalo zbog neslaganja oko mesta stanovanja. Tada su počeli problemi i tada je počela rastava.

- Mi smo jednostavno morali da se raziđemo jer je situacija između nas bila nepodnošljiva. Naše svađe su škodile deci, to ne bi bila zdrava sredina za odrastanje. Kada me je lagao da deca imaju temperaturu žarko sam želela da budem uz njih, ali zbog straha od njegovih burnih reakcija, kojih je bilo i ranije, nisam se usudila. Uz to me je on od toga odgovarao. Tokom dana, kada sinovi nisu bili kod mene, znajući na šta je moj muž spreman činila sam sve da sprečim da napuste Srbiju bez moje saglasnosti. Kao da sam osećala šta smera. U australijskoj ambasadi ništa nisam mogla da saznam, svi su me slali na neku drugu adresu - priča Tanja Savić koja tada nije znala gde su joj deca.

Kako navodi dalje, sa aerodroma ju je, zbog epidemije, vratilo obezbeđenje, uz informaciju da letova nema. Posle dva dana traganja sa sinovima ona je putem društvenih mreža saznala da su oni već u Australiji.

- Imala sam plan da ovde kupim stan pa da sredim život za nas troje, pa tek onda da pokrećem proceduru koju treba, i dalje planiram, samo što je sva moja ušteđevina odneta. Takođe, u vreme pandemije ostala sam bez posla, jako je teško i pomalo se osećam nemoćno - kaže pevačica i nastavlja:

- Izigrana sam i izrevoltirana, u meni je proradio revolt morala sam da javno ispričam celu istinu kada sam čula da me je suprug prijavio Australiji kao majku koja se odrekla svoje dece. Sve do tada branila sam instituciju braka i ćutala o svojim problemima, nadajući se da će on ispuniti obećanja i vratiti se u Srbiju sa decom. Ali sada je dosta. Morala sam da razmišljam o najboljem za svoju decu i sebe - zaključila je Tanja.

Autor: Pink.rs